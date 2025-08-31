女王イタリアが貫録の勝利…！ ポーランドは苦しみながらも準々決勝進出【世界バレー女子2025】

30日（土）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）のラウンド16の2試合が行われた。

32カ国のうち16ヵ国が進出した決勝トーナメント。29日（金）にはラウンド16の2試合が行われ、女子オランダ代表と女子日本代表が準々決勝へと駒を進めていた。

30日には、女子イタリア代表vs女子ドイツ代表と女子ポーランド代表vs女子ベルギー代表の2試合が行われた。

先に行われたイタリアとドイツの一戦は、ネーションズリーグ（VNL）2025女王でありFIVB世界ランキング1位のイタリアがドイツを圧倒。1セット目こそ接戦となったものの、2セット目以降は相手を20点台に乗せることなくストレートで勝利した。

続くポーランドとベルギーの試合は、予選ラウンドから苦戦が続くポーランドがベルギーに第1セットを取られる展開に。第4セットも奪われフルセットの戦いとなるが、オポジットのマグダレナ・スティシャクの活躍もあり何とかポーランドが勝利した。

ベスト8へと進出したイタリアとポーランドは、9月3日（水）22時半からベスト4進出をかけて準々決勝を戦う。

【世界バレー女子2025 8月30日結果】

イタリア 3-0 ドイツ

第1セット 25-22｜第2セット 25-18｜第3セット 25-11

ポーランド 3-2 ベルギー

第1セット 25-27｜第2セット25 20｜第3セット 25-17｜第4セット22-25｜第5セット 15-10