»°±º¤Î´Ñ¸÷µÒ¿ô¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¸º¾¯¡¡£²£´Ç¯¤Ï£´£µ£±Ëü¿Í¡¡¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î£·£³¡ó¡¡¸©Æâ£±£¹»Ô¤ÇºÇ¤â²óÉüÃÙ¤ì
¡¡£²£°£²£´Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀî¸©»°±º»Ô¤òË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤ÏÁ°Ç¯Èæ£´¡¦£±¡ó¡Ê£±£¹Ëü£µÀé¿Í¡Ë¸º¤Î£´£µ£±Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£²£¶Æü¡¢¸©¤ÎÆþ¤ì¹þ¤ß´Ñ¸÷µÒÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡££´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸º¾¯¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¡Ê£±£¹Ç¯¡Ë¤Î£·£³¡ó¤È¸©Æâ£±£¹»Ô¤ÇºÇ¤â²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å·¸õÉÔ½ç¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÊÄ´Û¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½¤ËÍê¤ë»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£
¡¡Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÆâÌõ¤ÏÆüµ¢¤êµÒ¤¬Á°Ç¯Èæ£´¡¦£´¡ó¸º¤Î£´£²£³Ëü£¹Àé¿Í¡¢½ÉÇñµÒ¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º£²£·Ëü£¶Àé¿Í¤À¤Ã¤¿¡££±£¹Ç¯¡Ê£¶£±£´Ëü¿Í¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆüµ¢¤êµÒ¤Ï£·£·¡ó¡¢½ÉÇñµÒ¤Ï£´£¶¡ó¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£