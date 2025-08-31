¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡ÖÍèÇ¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¿Í·Á¾ôÎÜÍþÂÀÉ×Ìò¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
31ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë¡¢ÉÙËÜºØµÜÂÀÉ×Ìò¤Ç¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë²Î¼ê¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê29¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦NHK¤Ç¡¢¹çÆ±¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿´¶ÁÛ¤ò¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ´¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£ÌäÂê¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ´À°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö´ñÀ×Åª¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ½Ð±é¤Ç¤¤¿¡£¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
±é¤¸¤ëÉÙËÜºØµÜÂÀÉ×¤Ï¡¢¿Í·Á¾ôÎÜÍþ¤ÎÂÀÉ×¡£¥Í¥¿¥Ð¥ìËÉ»ß¤Î¤¿¤áÂ¿¤¯¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¸ì¤ê¤ÇÁè¤¤¤òÄÃ¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö±é²Î²ÎÍØ¤ÎËÜ¼Á¤Ï»í¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â²Î¤ÎÎÏ¡¢·Ý»ö¤Ï¿Í¤òÆ°¤«¤¹¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¡ÖºÒ³²¤äÀ¯¼£¤È¤«¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤À¤±¤ÏÌþ¤ä¤·¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¨¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¿¦¶È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
»£±Æ¤ÏÆü¸÷¥í¥±¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Â»Ü¡£¡ÖÉÙËÜºØµÜÂÀÉ×¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î¸ì¤ê¼ê¤Ïº£¤Î¿¦¶È¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£¤Î²Î¤¤Êý¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Ö¤·¤òÈ´¤¯¡¢¥Ó¥Ö¥é¡¼¥È¤òÈ´¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Ë¤è¤ê¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¡¢¤½¤·¤Æ¸ì¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¡Ê28¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢Âç¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤Î»È¤¤Êý¡¢ÏÃ¤¹Á°¤Î¸ÆµÛ¤È¤«¤Ï¡¢´ÖÁÕ¤È¤«¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤é1¶Ê¤¬¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁáÂ®¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
±éµ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤·Ð¸³¡×¤È¤·¡¢¡Ö²Î¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â1²óËº¤ì¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤¿½Ö´Ö¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£¡Ö¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤À¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢2Ç¯Ï¢Â³¹ÈÇò½Ð¾ì¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºòÇ¯³Ú²°¤ò½Ð¤ë»þ¤Ë¡¢É¬¤º¤Þ¤¿¤³¤³¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¡£²Î¼ê¤Ç¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤Î¹ÈÇò¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£½Ð¤¿´î¤Ó¤è¤ê¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÊüÁ÷Á°¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¿¶Á¤â´Þ¤á¤ÆÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¼èºà¿Ø¤«¤é¡Ö¥ì¥ª¥ó¸ì¤Ç°ì¸À¡×¤ÈÍ×Ë¾¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤é¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¥ì¥ª¥ó¡ª¡×¤ÇÄù¤á¤¿¡£