Snow Man岩本照（32）が、10月期のテレビ朝日系金曜ナイトドラマ「恋する警護24時 season2」（金曜午後11時15分）に主演することが30日、分かった。昨年1月期に土曜枠で放送された続編で、ヒロインは白石麻衣（33）。

岩本は無骨なボディーガード、白石は弁護士を演じる。前作で思いが通じた2人が、新シーズンでは遠距離恋愛という試練に向き合う。

岩本はシーズン2決定に「純粋に『ありがとうございます！』という思いで、うれしかったです。白石さんと再会できるのも楽しみですね。でも、まさか続編があるとは思っていなかった」と話し、「アクションは前作以上に、迫力あるものをお届けしたい。僕もより気合が入っている」と自信を見せている。

役作りにも余念がない。「仕事で海外に行かせていただく機会があったのですが、その際に警護の方々を実際に近くで見て、動きに目がいき、リアルに勉強になりました。メンバーの中でも僕しか見ていない視点じゃないかと思います」とした。

作品にちなんで、もし自分が遠距離恋愛になったら？ と聞かれると「さみしがり屋なので…どうなるんですかね。時差があるからゆえに遠慮したり考えすぎたりして、恋愛だと上手くいかなくなっちゃうのかな…？ でも、実際にその立場になってみないと何とも言えません！」と話している。

ロンドンに留学する弁護士を演じる白石は「電話を通したやり取りが多いのですが、電話越しだからこそ伝わる思いや感情も出てくると思うので、丁寧に演じていきたい」と話し、もし自分が遠距離恋愛になったらと聞かれると「返信がきたらうれしいなくらいで、意外とさっぱりしているかもしれませんね（笑い）。生存確認じゃないですけど、『今日も頑張っているんだな』と確認できたらすぐに納得してしまいそうです」と話した。また「前作でアクションを間近で見ていたので、ちょっとだけ、どこかしらで私もひと蹴り入れられたらいいなと思っています」と期待を寄せた。