¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñÀï¤Ç¸«Éñ¤ï¤ì¤¿µ¿ÏÇÈ½Äê¤Ë³¤³°¤â·ãÅÜ¡¡ÈãÈ½»¦Åþ¡Ö¤¹¤´¤¯ÉÔ²Ä²ò¡×¡ÖMVP¤Ï¿³È½¡×
ÃË»ÒU21À¤³¦Áª¼ê¸¢
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒU21À¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÃæ¹ñ¡¦¹¾Ìç¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤¿¡£27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³«ºÅ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¡£ºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤ÇÃæ¹ñÍÍø¤Îµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥ÈÉé¤±¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò½ä¤ê¡¢³¤³°¤«¤é¤âÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬µ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤Î½ªÈ×¤À¤Ã¤¿¡£12-10¤È2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥¦¥È¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥¤¥ó¤ÎÈ½Äê¡£13-14¤«¤é¤ÏÀîÌî¤¬ÞÕ¿È¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÊü¤Á¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È½Äê¤Ï¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÀµ¸í¤Ï¸¡¾Ú¤Ç¤¤º¡£ÆüËÜÂ¦¤Ï¿³È½¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óÊ¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFIVB¡Ë¼çºÅÂç²ñ¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¡¢YouTube¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£³¤³°¤«¤é¤â¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿³È½¡×
¡Ö¾Î¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾¡Íø¡£¤È¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×
¡Ö¤¹¤´¤¯ÉÔ²Ä²ò¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤â¥ß¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡Ö¿³È½ÃÄ¤Ï»ñ³ÊÄä»ß¤Ë¤¹¤Ù¤¡×
¡Ö¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥Þ¥¸¤Ê¤Î¡©¡×
¡ÖÂè5¥»¥Ã¥È¤Î¿¿¤ÎMVP¤Ï¿³È½¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÃæ¹ñÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÆüËÜÁª¼ê¤ËÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¡¢°ì¿¨Â¨È¯¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£¡ÖÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¿¿¤Î¾¡¼Ô¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤À¤è¡£Ãæ¹ñ¤Î¥³¡¼¥Á¤Ï½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ë¤¹¤Ù¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñ¤Ï29Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¤¥é¥ó¤Ë0-3¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë