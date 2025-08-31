今買うならTシャツよりこっち！【ZARA】夏 → 秋シフトに♡「上品ブラウス」

夏から秋への季節の変わり目は、コーデに迷いがち。そんな時期の大人コーデで頼れそうな「上品ブラウス」を【ZARA（ザラ）】で発見！ Tシャツよりもきちんと感がありながら、さらりと軽やかに着られそうです。ぜひチェックしてみて。

シアー × ブラックリボンで上品仕上げ

【ZARA】「クリンクル加工オーガンザブラウス」\5,990（税込）

シアー素材に大きめのブラックリボンをあしらった、一枚で上品なブラウス。軽やかな透け感が晩夏にも涼しげで、秋を感じる落ち着きも演出してくれます。首元のリボンは顔まわりを華やかに見せながら、コーデ全体にクラシカルなアクセントをプラス。パンツともスカートとも好相性で、幅広いシーンに活躍してくれそうです。

レース & ブラウンが秋を彩る上品クラシカルな一枚

【ZARA】「レースブラウス ZW COLLECTION」\7,990（税込）

レースの繊細なディテールと深みのあるブラウンカラーが、秋らしさを漂わせるブラウス。クラシカルなデザインが品のある雰囲気を添え、カジュアルなボトムス合わせでも、大人らしいスタイルに仕上がります。ふんわりとしたスリーブが女性らしさを、レースの透け感で軽やかさを演出してくれるのもポイント。洗練コーデを楽しみたい日にぴったりの一枚です。

刺繍ポケットが主役！ 大人のこなれブラウンシャツ

【ZARA】「ZW COLLECTION 刺繍ポケット付きブラウス」\7,990（税込）

胸元の刺繍ポケットがアクセントになったブラウンシャツは、シンプルながら一枚でおしゃれに見せてくれるアイテム。落ち着いた色味が秋らしく、さりげない刺繍がこなれ感をプラスしてくれます。ボタンを留めて着ても羽織としても活躍するはず。これからの時期に頼りになりそうです。

シンプルに華やぐ秋の着映えブラウス

【ZARA】「ギャザー入りサテンブラウス」\6,590（税込）

袖のギャザーとウエストの切り替えが特徴的で、流れるようなドレープが華やかなブラウス。深みのあるブラウンが大人女性の品格を引き立ててくれます。ほどよく絞られたシルエットが女性らしいメリハリを演出し、スタイルアップも期待できそう。デニムパンツからスカート合わせまで、幅広い着こなしに活躍してくれるはず。

