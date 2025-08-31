◆テニス ▽全米オープン（３０日、米国・ニューヨーク）

２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位、第２３シードの大坂なおみ（フリー）が全米で５年ぶりの４回戦に進出した。同１８位で第１５シードのダリア・カサトキナ（オーストラリア）に６−０、４−６、６−３のフルセット勝利。４大大会では優勝した２１年全豪以来、２０２４年に産休から復帰してから最高の成績となった。４回戦では同３位で２０２３年優勝のコリ・ガウフ（米国）と対戦する。

お互いにメンタルが試される試合だった。その緊張をふりほどくように、大坂はマッチポイントでネットに出た。ラケットを振ったフォアのスイングボレーが決まると、ほっとしたように目を閉じ、勝利をかみしめた。

産休から復帰して、初めて４大大会で４回戦に進出し、２週目に残った。「２週目に残れるとは思っていなかった。本当にハッピー。（ここまで来るのに）とても長い旅だった」。全米では、優勝した２０年以来、４大大会では、これも優勝した２１年全豪以来の１６強入りだ。

相手が１４本のダブルフォルトをおかす、リズムをつかみにくい試合だった。第１セットは、相手が８本のダブルフォルトで、大坂が１ゲームも落とさず奪った。しかし、ラリーも少なく、試合のリズムが全くないまま第２セットに入ると、大坂にミスが出た。

お互いにサービスゲームがキープできず、ダブルフォルトやミスが生まれ、完全にメンタルの勝負となった。「とてもビビった。メンタルが大変だった。ただ、なるべく落ち着いてやろうとして、それが成功した」と、ほっとした表情を見せた。

安定重視のミスを減らした新スタイルは、変わらない。しかし、この日は、自分の心を奮い立たせるかのように、以前のプレーを最終セットによみがえらせた。ストロークのスピードを上げ、相手を守りに回らせると、安定からリスクを取る攻撃を増やした。プレーの幅が広がった大坂が、またひとつ成長を見せた試合だった。