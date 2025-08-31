¡ÚÀ¾Éð±à¶¥ÎØ¡¡G3¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¾Þ¡¡ºÇ½ªÆü¡Û12R¤Ï¿¿¿ù¾¢¡¡Ã±µ³¤Ç½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆÍ¤È´¤±¤ë
¡¡À¾Éð±à¶¥ÎØ³«Àß75¼þÇ¯µÇ°G3¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¾Þ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â562Ëü±ß¡Ë¤Ï30Æü¤Î3ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ç½à·è¾¡Àï¤Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¤ç¤¦31Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë·è¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã±µ³¤Î¿¿¿ù¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¬·ãÀï¡£4¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹ÅÄ¤È¿·»³¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð¤½¤¦¡£¤³¤ÎÆ°¤¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¹¥°Ì³ÎÊÝ¤«¤é·þ¤Ã¤ÆÅöÃÏµÇ°Ï¢ÇÆ¤À¡£»³¸ý¤Î´°Á´V¤â¡£
¡¡¡ã1¡ä¿¹ÅÄÍ¥Ìï¡¡ËÜÅö¤Ë¡Ê¿¹ÅÄ¡Ë°ìÏº¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¡£¼«Ê¬¤âÆü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã2¡ä»³¸ý·ýÌð¡¡3ÆüÌÜ¤¬°ìÈÖÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸å¤Ï¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã3¡ä¿¿¿ù¾¢¡¡¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¹Ô¤±¤¿¤¬¼«Å¾¼Ö¤Î½Ð¤¬°¤¤¡£2ÆüÌÜ¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¤â¤¦¾¯¤·¡£1¿Í¤Ç¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã4¡ä½É¸ýÍÛ°ì¡¡½éÆü¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÁö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ø¤ÏÄË¤¤¤±¤É¡¢µ¤¹ç°ìËÜ¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ3ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡ã5¡ä¿·»³¶ÁÊ¿¡¡¥Ú¡¼¥¹¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¼«Å¾¼Ö¤ò´¹¤¨¤Æ¤ß¤ë¤«¤â¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã6¡äµ×ÌÚ¸¶ÍÎ¡¡ÃÏ¸µµÇ°·è¾¡¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÃÏ¸µ4ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡ã7¡äÆî½¤Æó¡¡²¿¤È¤«¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤¤¿¡£¾õÂÖ¤Ï3Æü´Ö¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÈèÏ«²óÉü¤ò¡£¿·»³·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã8¡äÄÍËÜÂç¼ù¡¡Ä´»Ò¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£Å¸³«¤¬¸þ¤±¤Ð¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ºÆÅÙ¡¢»³¸ý·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã9¡äÉðÆ£Î¶À¸¡¡¿¿¿ù·¯¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÄÉÁö¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç·è¾¡¤Ë¾è¤ì¤¿¡£ÏÃ¤·¤Æ¿¹ÅÄ·¯¤ÎÈÖ¼ê¡£