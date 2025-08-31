¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¡ºÇ½ªÆü¡Û12R¤Ï±»À¸ÀµµÁ¡¡ÃÏ¸µ¤Çµ±¤¤¤Æµ×¡¹¤ÎÂ×´§¤Ø
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï30Æü¤Î5ÆüÌÜ9¡Á11R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¤ç¤¦31Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Í½Áª¥È¥Ã¥×¤«¤é½àÍ¥¤ò´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¥¯¥ê¥¢¤·¤¿±»À¸¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤Î¹ÒÀ×¤òÊª¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î½®Â¡£¤¢¤È¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¤À¡£2021Ç¯12·î19Æü¤Î½»Ç·¹¾¥°¥é¥ó¥×¥ê°ÊÍè¤È¤Ê¤ëSG12V¡Ê¾¾°æÈË¤ÈÊÂ¤Ö»Ë¾å2°Ì¥¿¥¤¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¡¦¼ã¾¾¤Ç½é¤ÎSGÍ¥¾¡¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£Çò°æ¤Ï·è¤áº¹¤·¤Ç¾¡Éé¡£Â¤Ç¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿·ÅÄ¤Ï¥«¥É¤«¤é¼«ºß¤Ë¹½¤¨¤Æº¹¤·¾ì¤òÆÍ¤¯¡£SG½éÍ¥½Ð¤ÎÂçÊ÷¤Ï²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã1¡ä±»À¸ÀµµÁ¡¡4ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤Ê¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È´ª¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5ÆüÌÜ¤Ï°¤¤¤È¤³¤í¤¬°ì¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥ê¥Ã¥ÈÉÕ¶á¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥È¥ë¥¯´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã2¡äÇò°æ±Ñ¼£¡¡½àÍ¥¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈ´·²¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã3¡äÂçÊ÷Ë¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤Ç¤¹¤Í¡£½éÆü¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤¿¤±¤É¡¢2ÆüÌÜ¤«¤é¥Ú¥é¤ò¼«Ê¬¤Î·Á¤Ë¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â·è¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ã4¡ä¿·ÅÄÍº»Ë¡¡½àÍ¥¤Ï²ó¤ê²á¤®¤ÇÄ´À°¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÇ¤¤»¤Ç¤·¤¿¡£µ¯¤³¤·¤À¤±µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¹Ô¤Â¤ä¿¤Ó¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã5¡äµÈÅÄÍµÊ¿¡¡²ó¤Ã¤¿¸å¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«À¨¤¯¤¤¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿¤Ó´ó¤ê¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥ê¥Ã¥ÈÉé¤±¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡ã6¡äÃçÃ«ñ¥¿Î¡¡¿¤Ó¤òÃæ¿´¤ËÎÉ¤¯¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÂ¡£