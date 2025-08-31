◇女子ゴルフツアーニトリ・レディース第3日（2025年8月30日 北海道 北海道CC大沼C＝6955ヤード、パー73）

3打差7位から出たプロ2年目の吉沢柚月（21＝三菱電機）が4バーディー、1ボギーの70と伸ばし、通算8アンダーの6位と好位置で最終日を迎える。首位とは2打差。今大会はウエーティングでの出場で17年のO・サタヤ（タイ）、18年の香妻琴乃に続くツアー史上3人目の“下克上V”を狙う。68をマークした後藤未有（24＝大東建託）が通算10アンダーで首位に立った。

吉沢の4つ目のバーディーは“裏ルート”で奪取した。この日は左ドッグレッグの16番パー5のティーが前方に設定され、左隣の15番を使った方が80ヤード近く短い距離でピンを狙えた。15番プレー中に前の組がその攻め方をしているのを目撃し、「えっ？」と驚きながらも「いってみよう」と即断。3Wでフェアウエーを捉えた。2オンに成功し、通算8アンダーに伸ばした。

「自己採点は80点くらいかな。この位置でプレーできるのが凄く楽しかった」

アイアンを得意とするショットメーカー。QTランク48位で出場する今季、5月の試合中にスイングで気づきがあった。上体が左に突っ込む悪癖があったため、実際のボールから1個分手前を打つイメージをインプット。「最初は怖かった」というが、そこからショットが上向いてきた。

竹田麗央や川崎春花らがいる03年度生まれダイヤモンド世代の一人。3度目のプロテストで合格した21歳は、「早く追いつきたい気持ちはある」と言う。念願の初勝利へ、首位とは2打差。「もちろん狙いたいけど、一打一打集中して頑張りたい」。欠場者が出た場合に繰り上がるウエーティングから出場の今大会。優勝となればツアー史上3人目という快挙もついてくる。

◇吉沢 柚月（よしざわ・ゆづき）2003年（平15）11月23日生まれ、千葉県市川市出身の21歳。父・直和さんの影響で9歳で競技を始める。千葉・麗沢高出身で西郷真央が2年先輩。23年11月のプロテストで合格。名前の由来は「柚（ゆず）の香りのようにたくさんの人に愛されるように」との願いから。趣味はさつまいもスイーツを食べることと一人カラオケ。1メートル64、57キロ。