◇男子ゴルフツアー Sansan・KBCオーガスタ第3日（2025年8月30日 福岡県・芥屋GC＝パー72）

主催者推薦で今季レギュラーツアー初出場の石塚祥利（22＝芥屋GC）が6バーディー、1ボギー、2ダブルボギーの71の通算14アンダーで首位を守り、史上最大の下克上Vへ王手をかけた。QT（予選会）ランク323位で、初優勝となれば、史上最も低い出場資格の選手の優勝となる。ツアーへの自力出場が不可能なQTランクの選手が優勝なら、10年の長嶋茂雄招待セガサミー・カップを制した小山内護（QT104位）以来2人目となる。

初めての最終組は緊張でいっぱいだった。石塚は3番パー3で第1打をグリーン奥のカート道に入れ、ダブルボギーが先行。5番でこの日初めてのバーディーを奪うと、「最初は手が震えるくらい緊張したけど、気持ちがリセットされた」と落ち着いた。

石塚は右利きだが、パットは左打ちだ。中学2年でイップスに陥った。右で打ち続けていたが、高校3年の試合中に1メートルのパットを外し、手が震えて動かなくなった。「1メートルの距離から3パット連発。これは無理だな」と残っていた後半のラウンドは急きょ左打ちに変更。「線を合わせると結構いい感じに打てる」と苦肉の策がハマり、左打ち歴はもう5年目になった。

単独首位で終えた前日は「疲れ方もちょっと違う」と午後6時に帰宅後、爆睡したという。下部ツアーも自力出場が難しいQTランクの選手が勝つのは異例。「まずトップ10を目標にしながら、優勝も意識していきたい」。地元で最高の勝利を飾る。