アイドルグループ「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の安田章大（４０）が３０日、都内で行われた「『アリババ』『愛の乞食』囲み取材及び公開ゲネプロ」に俳優の壮一帆、伊東蒼、温水洋一、風間杜夫、福田転球らとともに出席した。

同公演では劇作家・唐十郎の初期作品「アリババ」「愛の乞食」を二作連続上映する。唐と蜷川幸雄を師とする金守珍が演出を務めた。

主演の安田は、個性的なベテラン共演者を見渡し「楽しいメンバーが集まりました」とにっこり。「作品がどんな広がり方をしていくのか、僕自身も楽しみで仕方ないです」と胸を躍らせた。

この日は、グループのメンバーである横山裕が日本テレビ系「２４時間テレビ」でチャリティーマラソンのスタートを切る日。午前中に本人に電話してエールを送ったという。「『おおう、ありがとうな』って。照れるんですかね。僕は照れない人なので、言葉をはっきり伝えて思いを届けたかたちです」と明かし「一度やると決めたことをやり切るのが、あのお兄ちゃんの性格なので。楽しい顔をして戻ってくるんじゃないですかね」と思いを寄せた。