ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの安田章大が３０日、東京・三軒茶屋の世田谷パブリックシアターで主演舞台「アリババ」「愛の乞食」（３１日から９月２１日まで）の公開ゲネプロを行った。

昨年５月に死去したアングラ演劇の巨匠・唐十郎氏（享年８４）による、１９６０〜７０年代の初期の２作品。演出は金守珍氏が務め、初の全編関西弁で連続上演される。

安田は個性あふれるキャスト陣と取材に応じ「楽しいメンバーが集まった」と笑顔。６、７月に東京・花園神社内の特設テント劇場で上演されたが、新たなキャストを迎えての公演に「全く違うものと考えた方がいいのかなと思う」と説明した。

唐作品主演は、２３年上演「少女都市からの呼び声」（東京・シアターミラノ座）以来２度目。魅了されたきっかけは、唐十郎氏の息子・大鶴佐助との出会いだったそうで「ブラックホールのように引き寄せられる」。来場者に向けて「知らない世界を知るって、人生で一番楽しい時間なんじゃないかな。触れてしまえば、その楽しさを追求できる」と魅力を語った。

日本テレビ系「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」ではメンバーの横山裕がチャリティーマラソンランナーを務めるが、安田はこの日の午前に電話で激励。照れているような返しをされたそうだが「一度やると決めたことをやりきるのがお兄ちゃんの性格。楽しく（両国国技館に）戻ってくるんじゃないですかね」と期待した。