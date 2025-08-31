◇ラグビー パシフィック・オーシャンカップ 日本57ー15カナダ（2025年8月30日 ユアテックスタジアム仙台）

世界ランキング13位の日本は、1次リーグB組初戦で同24位のカナダを57―15の大差で下した。LOワーナー・ディアンズ（23＝ハリケーンズ）が新主将として臨んだ初陣。前半38分には勝ち越しトライを決め、ハーフタイムにはチームメートへの声掛けで勝利に導いた。次戦は9月6日（日本時間7日）に米サクラメントで同18位の米国と対戦する。

23歳の新主将が大役を全うした。格下を相手に狙い通りにスコアできず、反則を犯すなど苦戦した前半終了後のハーフタイム。LOディアンズは「一人一人でプレーしようとし過ぎている。ワンチームで、全員が全員のためにプレーしないと」と言葉を掛けた。登録23人中8人が代表1キャップ以下という経験の浅いチーム。熱くなって周りが見えなくなってしまわないよう、修正を促した。

W杯4大会出場経験を誇る絶対的リーダーのFLリーチ・マイケルが不参加の今大会。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（65）からはその代役を求められており、見事に応えた。トライを含む献身的なプレーを80分間続けてチームをけん引。言葉よりも行動で引っ張るタイプと自認しているが、両面で主将らしさを発揮した。

新主将の奮闘に呼応するように、後半は6トライの猛攻で大差をつけた。ディアンズと同学年のHO佐藤が初キャップを獲得し、代表3戦目のWTB石田が2トライ。若手の躍動に、指揮官は「40点（以上）差をつけたのは大きい。ワーナーが見せたお手本となるプレーもよかった」と評価した。2年後のW杯を見据えた若手主体の新チームで好発進。エディージャパンがまた一つ成長を遂げた。