¡¡SUPER¡¡EIGHT¤Î°ÂÅÄ¾ÏÂç¡Ê40¡Ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡×¡Ö°¦¤Î¸ð¿©¡×¤Î·Î¸Å¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åìµþ¸ø±é¤Ï31Æü¡ÁÍè·î21Æü¡£
¡¡6¡¢7·î¤ÈÆ±¤¸2ºî¤ò±é¤¸¤ë¤¬¡ÖÁ´¤¯°ã¤¦Êª¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡£³§¤Ç0¤«¤é1¤Ä¤¯¤Ã¤¿´¶³Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×Ì¾Êª´ë²è¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ëSUPER¡¡EIGHT¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤Ë¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ËÅÅÏÃ¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡Ö¡È¤ª¤ª¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ê¡É¤È¾È¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö°ìÅÙ¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤êÀÚ¤ë¤Î¤¬¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ³Ê¡£³Ú¤·¤¤´é¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£