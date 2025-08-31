「がっかりしています」オランダ移籍後初ゴールも板倉滉からこぼれた“リアルな本音”。「アヤックスは勝たないといけない」「もっと自分のクオリティを示さないと」【現地発】
この夏、ボルシアMG（ドイツ）からアヤックス（オランダ）への移籍を果たした板倉滉。８月17日のゴー・アヘッド・イーグルス戦（２−２で引き分け）でデビューしたものの足をつってしまい77分にベンチに退いたが、得意のスライディングタックルでピンチを防ぐなど、高い評価を受けた。続く24日のヘラクレス戦（２−０で勝利）は大事をとって休んだが、30日のフォレンダム戦（１−１の引き分け）で移籍後初ゴールを決めた。
０−１のビハインドで迎えた61分だった。MFベルフハウスがニアに蹴ったCKを長身ストライカー、ウェフホルストがヘッドで後ろに逸らすと、フリーの板倉が軽いタッチのワンタッチシュートで難なくゴールを決めた。
「アヤックスで初ゴールを決めることができたのはもちろん嬉しいです。しかし結果にはがっかりしています。アヤックスはこういう試合で勝たないといけません」
このゴールシーンが、板倉にとって最後のプレー。代わりに昨季のレギュラーだったシュタロがピッチに入った。
昇格してきたばかりの小クラブ、フォレンダムを相手に勝点１しか獲れずに終わり、試合後の挨拶に来た選手たちに「恥ずかしいぞ！」というコールが飛んだ。板倉はオランダ人記者から「今日のアヤックスのプレーレベル（の低さ）にびっくりしましたか？」とド直球の質問を受けた。
「自分も含めてですが、基本的な戦うところ、走るところ、セカンドボールの競り合い、１対１のデュエル――そういったサッカーの基本的なところをチームとしてもっともっと成長していかないといけない。
僕自身、もっと改善しないといけない。今日60分間プレーしましたが、もっと自分のクオリティを示さないといけない。うちにはクオリティの高いアタッカーたちがいます。一方、自分の仕事は相手を無得点に抑えて試合を終えること。それが最も重要なのに、今日は相手に先制点を許してしまいました」
その失点シーンは開始まもない16分。味方CBバースが長身ストライカー、フェールマンと空中戦に競りにいったとき、少し前にいた板倉はカバーに入るためゴール方向にスプリントしようとした。しかし、ふたりの距離が短すぎたのと、板倉がまだバースより前にいたため、バースのクリアが意図せず板倉に当たってしまった。そこからデスコット→フェールマンと繋がれ、クリーンシュートを決められた。
――アンラッキーな失点だったのでは？
「アンラッキーでした。ディテールを詰めないといけない」
――バースとの間でミスコミュニケーションがあったんですか？
「ミスコミュニケーションは特になかった。もっともっと話しながらコミュニケーションを取らないといけない。相手の強みはロングボール。そこから失点したのは良くない。それを知っていただけに残念です」
練り込まれたポゼッションと、ゴールへ向かう飽くなき姿勢が売り物のアヤックスのサッカー。まだ開幕まもないとはいえ、これまでのところ、アヤックスらしさは乏しい。板倉自身ももっとできるはずだ。
そのなかで40分、単独ドリブルでバイタルエリアまでボールを運び、カーブをかけたシュートがあった。これはわずかに右ポストの外に外れたが、アヤックスが板倉に期待するものを出し切ったシーンだった。それでも板倉は「あれはちょっと見ながらというか、慣れないと、というか」と歯切れが悪い。
「周りの特徴も含めて、（いかに自分とチームを合わせていくか）見ながらやっているというのがあるんです。でも、あそこが空いてくるというのはある。前半、もっとそこを使っていけたらなというのがあります」
右CBとしてプレーした板倉だったが、このシーンでは左側からドリブルを開始した。ふと、板倉は左側のほうがプレーしやすいのかな、と思ったが、日本代表では右CB（システムは３バック）でプレーすることが多いから、特に左がいいというわけではないだろう。それに対する板倉の答はこうだった。
