脅威となっていた久保建英が無念の早期交代…精彩欠くソシエダは昇格組オビエドに０−１敗戦、今季初黒星で開幕３戦未勝利
現地時間８月30日に開催されたラ・リーガの第３節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダが昇格組オビエドと敵地で対戦した。
開幕節のバレンシア戦でゴラッソを叩き込み、続くエスパニョール戦でも全２得点に絡んだ久保は、いつも通り４−３−３の右ウイングで先発出場を果たした。
ここまで２試合連続ドローのソシエダは立ち上がりから攻め込み、６分には久保が右サイドから持ち込んでシュートを放つもGKの正面を突く。
その後も攻撃を仕掛け、34分には主将のオジャルサバルが左足で狙うも、相手GKの好セーブに阻まれる。
36分には、自らボールを奪取した久保が、中央突破から一枚を抜き去って右足でシュート。これは惜しくもゴール左に外れる。
迎えた40分、ロングカウンターを浴び、ハッサンに持ち込まれてデンドンカーのダイレクトシュートで先制を許す。
後半に入っても、なかなか攻め手がないソシエダは、65分にゲデスを投入して久保をベンチに下げる。ボールを持った時は相手の脅威となっていただけに、まさかの早期交代となった。
その後も精彩を欠いたソシエダは０−１で敗れ、今季初黒星。開幕３戦未勝利となった。
【動画】キレキレの久保がボール奪取→ドリブルで中央突破→右足でミドル
