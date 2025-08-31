°ËÅìÁó¡¡±é½Ð²È¤«¤é¡ÖÀÎ¤Î¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¡¢¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×Àä»¿¤Ë¡Ö´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÅìÁó¡Ê19¡Ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¼ç±éÉñÂæ¡Ö°¦¤Î¸ð¿©¡×¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Åâ½½ÏººîÉÊ¤Ë½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¡Ö¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤è¤ê¤â¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¾ï¤Ë¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Åâ¤µ¤ó¤Î½ñ¤«¤ì¤¿À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±³Ú¤·¤¯Í·¤Ù¤ë¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡19ºÐ¤Ê¤¬¤éNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£±é½Ð¤Î¶â¼éÄÁ»á¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾¯½÷¤òÅâ¤µ¤ó¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¨¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Î¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¡¢¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¾¡¼ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£·Î¸Å¾ì¤«¤é³§¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£³Ú¤·¤µ¤ä¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤Î¡È»×¤ï¤º½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤Ç¤¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ø±é¤Ï31Æü¡ÁÍè·î21Æü¤Þ¤ÇÆ±½ê¤Ç¡£