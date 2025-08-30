機内で息子が大号泣！ 必死にあやすも「うるさい！」怒鳴られ絶望 → 別の客の『思わぬ行動』にホロリ

赤ちゃん連れで長距離移動するだけでも大変なのに、国際線の飛行機の中で息子にギャン泣きされてしまったA子。何をやっても泣き止まない息子に対し、冷たい視線を送る周りの乗客。前席の乗客に怒鳴りつけられ、萎縮し涙を堪えていたA子を助けてくれた、その人物とは？

飛行機で大泣き

怒鳴った中年男性に注意するようなこともなく、手遊びでスマートに息子を泣き止ませ、手助けしてくれたスーツ姿の男性。泣き声にイライラしている人に注意をしていたら、きっと火に油を注ぐ状況になってしまい、A子はもっと萎縮してしまっていたはず。

赤ちゃんが泣き止まず、周りに迷惑をかけていることが申し訳なく思っていたA子でしたが、スーツ姿の男性の優しさに、感謝の気持ちでいっぱいになったそうです。

【体験者：30代女性・専業主婦、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

ltnライター：大城サラ

イベント・集客・運営コンサル、ライター事業のフリーランスとして活動後、事業会社を設立。現在も会社経営者兼ライターとして活動中。事業を起こし、経営に取り組む経験から女性リーダーの悩みに寄り添ったり、恋愛や結婚に悩める多くの女性の相談に乗ってきたため、読者が前向きになれるような記事を届けることがモットー。