°ÂÅÄ¾ÏÂç¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³Íµ¤ØÅÅÏÃ¤Ç¥¨¡¼¥ë¡Ö¤ä¤êÀÚ¤ë¤Î¤¬¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤Î°ÂÅÄ¾ÏÂç¤¬30Æü¡¢À¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡ÖBunkamura Production 2025¡Ø¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡Ù¡Ø°¦¤Î¸ð¿©¡Ù¡×°Ï¤ß¼èºàµÚ¤Ó¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²£»³Íµ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸ÄÀË¤«¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥Í¥×¥í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢²£»³¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥²¥Í¥×¥íÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢²£»³¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤òµá¤á¤é¤ì¤¿°ÂÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¸Ä¿ÍÅª¤ËÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ÀÍÕ¤â¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²£»³¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¤ª¤ª¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ê¤¡¡Ù¤Ã¤Æ¡£¾È¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡Ê¾Ð¡ËËÍ¤Ï¾È¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤Æ¡¢ÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ìÅÙ¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤êÀÚ¤ë¤Î¤¬¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î³Ú¤·¤¤´é¤òÏ¢¤ì¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
