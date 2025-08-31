°ÂÅÄ¾ÏÂç24»þ´ÖTV¥é¥ó¥Ê¡¼²£»³Íµ¤Ë·ãÎåÅÅÏÃ¡Ö£±ÅÙ¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¤ëÀ³Ê¡×´°Áö¿®¤¸¤ë
SUPER¡¡EIGHT°ÂÅÄ¾ÏÂç¡Ê40¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÉñÂæ¡Ö¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡×¡Ö°¦¤Î¸ð¿©¡×¡Ê31Æü¤«¤é¡¢À¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿¡¼¤Ê¤É¡Ë½éÆüÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£30Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂçÌò¤òÌ³¤á¤ë²£»³¤Ë¤Ï¡¢SUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âµ¤¤Ë¤«¤±¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¥¨¡¼¥ë¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£30Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¡¢ËÜÈÖ¤ò¹µ¤¨¤¿²£»³¤Ë·ãÎå¤ÎÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê²£»³¤Ï¡Ë¡Ø¤ª¤©¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¾È¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡Ê¾Ð¤¤¡ËËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¾È¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Æ»×¤¤¤òÆÏ¤±¤¿·Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï30Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÃëÌë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÁö¤ê¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö1ÅÙ¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¢¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È´°Áö¤ò¿®¤¸¤¿¡£
²£»³¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤â¤¢¤ê·ÐºÑÅª¤ËÉÔ°Â¤ÊÃæ¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î¼ÂÂÎ¸³¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â»Ù±ç¤Î·¼È¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÂçÌò¤ò·è°Õ¡£º£Ç¯¤Ï²£»³¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¡¢ÌÜÅªÊÌÊç¶â¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¤¬³«Àß¤µ¤ì¤¿¡£