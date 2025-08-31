¥Ñ¥ë¥Þvs¥¢¥¿¥é¥ó¥¿ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥»¥ê¥¨AÂè2Àá¡Û(¥¨¥ó¥Ë¥ª¡¦¥¿¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë)
¥Ñ¥ë¥Þ 1-1(Á°È¾0-0)¥¢¥¿¥é¥ó¥¿
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ñ]¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥È¥í¡¼¥Í(85Ê¬)
[¥¢]¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ñ¥·¥ã¥ê¥Ã¥Á(79Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ñ]¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£(77Ê¬)¡¢¥¬¥¨¥¿¥Î¡¦¥ª¥ê¥¹¥¿¥Ë¥ª(90Ê¬+4)
[¥¢]¥¤¥µ¥¯¡¦¥Ò¥¨¥ó(75Ê¬)¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥ó¡¦¥Ç¡¦¥í¡¼¥ó(90Ê¬+4)
