[8.30 ラ・リーガ第3節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※28:30開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 3 エデル・ミリトン

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 7 ビニシウス・ジュニオール

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 30 フランコ・マスタントゥオーノ

FW 10 キリアン・ムバッペ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 43 Sergio Mestre

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 4 ダビド・アラバ

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 22 アントニオ・リュディガー

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 45 Thiago Pitarch

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

監督

シャビ・アロンソ

[マジョルカ]

先発

GK 1 レオ・ロマン

DF 2 マテウ・モレイ

DF 3 トニ・ラト

DF 4 マラシュ・クンブラ

DF 21 アントニオ・ライージョ

DF 24 マルティン・バリエント

MF 8 マヌ・モルラネス

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 20 パブロ・トーレ

FW 7 ベダト・ムリキ

FW 18 マテオ・ジョセフ

控え

GK 31 ルーカス・バリストロム

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 27 ダビド・ロペス

MF 5 オマール・マスカレル

MF 6 アントニオ・サンチェス

MF 12 サムエル・コスタ

MF 14 ダニ・ロドリゲス

FW 9 アブドン・プラッツ

FW 11 浅野拓磨

FW 19 ハビエル・ジャブレス

FW 29 Jan Virgili

FW 30 マルク・ドメネク

監督

ハゴバ・アラサテ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります