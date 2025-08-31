R・マドリーvsマジョルカ スタメン発表
[8.30 ラ・リーガ第3節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 30 フランコ・マスタントゥオーノ
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 45 Thiago Pitarch
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
シャビ・アロンソ
[マジョルカ]
先発
GK 1 レオ・ロマン
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 4 マラシュ・クンブラ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 20 パブロ・トーレ
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 18 マテオ・ジョセフ
控え
GK 31 ルーカス・バリストロム
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 27 ダビド・ロペス
MF 5 オマール・マスカレル
MF 6 アントニオ・サンチェス
MF 12 サムエル・コスタ
MF 14 ダニ・ロドリゲス
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 11 浅野拓磨
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 29 Jan Virgili
FW 30 マルク・ドメネク
監督
ハゴバ・アラサテ
※28:30開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 45 Thiago Pitarch
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
シャビ・アロンソ
[マジョルカ]
先発
GK 1 レオ・ロマン
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 4 マラシュ・クンブラ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 20 パブロ・トーレ
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 18 マテオ・ジョセフ
控え
GK 31 ルーカス・バリストロム
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 27 ダビド・ロペス
MF 5 オマール・マスカレル
MF 6 アントニオ・サンチェス
MF 12 サムエル・コスタ
MF 14 ダニ・ロドリゲス
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 11 浅野拓磨
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 29 Jan Virgili
FW 30 マルク・ドメネク
監督
ハゴバ・アラサテ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります