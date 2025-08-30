ギャルソン出身ブランド「べメルクング」がポップアップ開催、25年秋冬コレクションや一点物を展開

池田友彦が手掛ける新ブランド「べメルクング（bemerkung）」が、2026年春夏コレクションの受注会を東京・代官山の「ekiura gallery」で開催する。期間は9月6日から8日まで。

べメルクングは、「コム デ ギャルソン オム プリュス（COMME des GARÇONS HOMME PLUS）」で約8年間パタンナーを務めた池田が2025年秋冬シーズンにスタート。「衣服のパターンの構造、機能性を再解釈して作業的にデザインしていく」をテーマに、培ってきた高度なパターン技術と知識を活かした独自のクリエイションを行っている。

ポップアップでは、近代において最も身近で普遍的な衣服である「Tシャツ」のみを用い、それを解体・再構築した2025年秋冬コレクションのアイテムを中心に展開。加えて、別注カラーのアイテムや、新たに製作した一点物 約30点などもラインナップする。

■bemerkung 2025AW POPUP

日程：2025年9月6日（土）〜9月8日（月）

会場：ekiura gallery

所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-21-15 1F

時間：10:00〜19:00（※最終日のみ18:00まで）

