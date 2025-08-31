毎夏恒例の日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」が３０日、東京・両国国技館で始まった。チャリティーマラソンランナーを務めるＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕は、午後８時１０分ごろスタート。支援を必要とする全国の子どものための「マラソン子ども支援基金」を背負った挑戦が始まった。

都内は最高気温３８度の猛暑日となったが、横山は「めちゃくちゃコンディションいい」と涼しい顔で快調ぶりをアピールした。幼少期に両親が離婚し、１５年前に母が病気で他界。２人の弟の生活費や学費を工面してきた苦労人は「僕と似た境遇にいる人がいることを知ってほしい。皆さんの背中を押せるように完走したい」と決意をにじませた。

マラソン開始前には、弟やＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴからのエールが放送され、横山は大号泣。鼻水をすすりながら「全力で走ります！」と約束した。

スターターとして、中学時代から親交の深い嵐・相葉雅紀がサプライズ登場。横山はがっちりと握手を交わし「友達だ〜！ めっちゃうれしい」と力をみなぎらせた。走行距離は１０５キロと発表され、目標とする２０１４年のランナー・元ＴＯＫＩＯの城島茂が走った１０１キロを超える距離が設定された。

涙ながらに「頑張りすぎずに頑張ってね」とエールを送った相葉による号砲が響くと、横山はガッツポーズし、走り出した。開始から約１時間でマラソンへの募金は１億５０００万円を突破し、中継アナウンサーからは、横山の「皆さんのおかげです。感謝しかない。今のところ走っていて楽しい」というコメントが伝えられた。