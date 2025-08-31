それどこの？→ なんと【ワークマン】！ 大人のオシャ見え♡「リネン風トップス」

オシャレな見た目と、着心地のよさや機能性を兼ね備えた優秀アイテムが揃う【ワークマン】。晩夏から秋口にかけて注目したいのが、オシャレな素材感で高見えする「リネン風トップス」です。シンプルで洗練されたデザインに日常にうれしい機能が搭載されており、大人コーデで活躍してくれそう。それどこの？ と聞かれそうな大人のオシャ見えトップスを、ぜひ完売前にチェックして。

かわいい見た目で高機能なティアードチュニック

【ワークマン】「レディースリネンライクソロナ（R）ティアードチュニック」\1,900（税込）

ふんわりとしたティアードデザインが愛らしい、チュニック丈のブラウス。一枚がばっと着るだけでシャレ見えし、体のラインを拾わないシルエットでゆったり着られそう。ナチュラルな雰囲気のリネン風素材を使っていますが、見た目以上に高機能。ストレッチ素材で動きやすく、撥水加工が施されているので雨の日にも活躍。洗濯後シワになりにくいので、お手入れも楽にできそうです。

ゆったりボトムスを合わせても好バランス

丈が長めのチュニックは、細身のボトムスが好相性。とはいえ、リラックスシルエットがトレンドの今なら、あえてロングスカートやボリューム感のあるボトムスと合わせるのもオシャレです。肩まわりはすっきり、裾に向かって広がるシルエットなので、スカートを合わせるとキレイなAラインのコーデに仕上がります。

一枚持っていると便利なビスチェ

【ワークマン】「レディースリネンライクソロナ（R）キャミビスチェ」\1,280（税込）

コーデが物足りないときに、プラスワンでトレンド感のあるレイヤードスタイルが作れる、キャミソールタイプのビスチェ。リネン風の質感のある素材と、胸まわりに施された贅沢なギャザーとフリルで、プチプラとは思えぬ高見えが叶いそうです。ストレッチ素材なので、レイヤードスタイルにありがちな窮屈さは感じにくいはず。撥水機能付き & シワになりにくく、デイリーに着倒せるかも

カジュアルにもきれいめにも使えるシンプルデザイン

フェミニンな印象のギャザーとフリルが施されてはいるものの、全体的にはシンプルなデザインに仕上がっているので、テイストを問わずに使えそうなのも魅力的。Tシャツとショートパンツのアウトドアスタイルに甘さをプラスしたり、大人のきれいめコーデにナチュラルな柔らかさをプラスしたりと、コーデのバランスを取るのに活躍してくれるはず。気になるお腹まわりをふんわりカバーしてくれるのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N