¡ÖÈà¤Ã¤Æ»ä¤Î¤³¤È¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¤È¤­¡¢¼Â¤Ï¡ÈÂ­¸µ¡É¤ò¸«¤ì¤Ð¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤Ï²¼È¾¿È¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÃ¤ËÃËÀ­¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¹¥°Õ¤òÂÖÅÙ¤ÇÉ½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²ñÏÃÃæ¤Î¡ÈÂ­¤ä·¤¤ÎÆ°¤­¡É¤Ë±£¤ì¤¿Îø¿´¥µ¥¤¥ó¤ò£³¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

Â­Àè¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éÌ®¥¢¥ê


ÂÎ¤Î¸þ¤­¤ÏÊÌ¤Ç¤â¡¢Â­Àè¤À¤±¤¬¼«Ê¬¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¤«¤Ê¤êÍ­ÎÏ¡£¤³¤ì¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö°Õ¼±¤ÎÃæ¿´¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£²ñÏÃ¤Î¤È¤­¤ËÈà¤Î·¤¤Î¸þ¤­¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤³¤Ã¤Á¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿´¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤â¤¢¤Ê¤¿¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ÆOK¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

Â­¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡É


ÃËÀ­¤¬Íî¤ÁÃå¤­¤Ê¤¯Â­¤ò²¿ÅÙ¤âÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ë»Ñ¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤³¤ì¤Ï¡ÖËÜÌ¿¤ÎÁ°¤Ç¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤ë¡×¥µ¥¤¥ó¤Î£±¤Ä¡£¹¥¤­¤Ê¿Í¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤­¤º¡¢ÂÎ¤¬Ìµ°Õ¼±¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËÃËÀ­¤Ï¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤½÷À­¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿À·Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀÅ¤«¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¤Ä¤ÞÀè¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤à¤Î¤Ï¡È¥É¥­¥É¥­¤¬Ï³¤ì¤Æ¤ë¡É


²ñÏÃÃæ¤ËÂ­¤Ç¥È¥ó¥È¥ó¤È¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¿´Çï¿ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£¹¥¤­¤Ê½÷À­¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Ï¼«Á³¤È¾®¤µ¤ÊÆ°¤­¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Ìµ°Õ¼±¤Î¥¯¥»¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¡Ö¹¥¤­¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤¬±£¤·¤­¤ì¤º¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£

¸ÀÍÕ¤äÉ½¾ð¤Ç¤Ï¤´¤Þ¤«¤»¤Æ¤â¡¢Â­¸µ¤Ï°Õ³°¤ÈÀµÄ¾¡£Â­¤Î¸þ¤­¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Æ°¤­¤ËÃíÌÜ¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£

🌼°ì¸«Ì®¤Ê¤·¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡Ä¡£ÃËÀ­¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤¹¤ë¡Ö°Õ³°¤ÊËÜÌ¿¹ÔÆ°¡×