¤¢¤Ê¤¿¤¬Éâµ¤Áê¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÃËÀ¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¡ÖÍ×Ãí°Õ¤Ê¥»¥ê¥Õ¡×
°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥»¥ê¥Õ¤òÃËÀ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÉâµ¤Áê¼ê¤À¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥Õ¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¡ÖÍ×Ãí°Õ¤Ê¥»¥ê¥Õ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·¯¤Ï²¶¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤À¡×
ÃËÀ¤«¤é¡Ö·¯¤Ï²¶¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£
ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃËÀ¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ã±½ã¤ËËÜÌ¿Èà½÷¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¼ä¤·¤µ¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹¥¤¤À¤è¡×
ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¹¥¤¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¡¢¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¹¥¤¤À¤è¡×¤Ïº£¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÇÄ¾¤ËÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¹¥¤¤À¤è¡×¤Ï¸À¤¦¤±¤ÉÀäÂÐ¤Ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÃËÀ¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃËÀ¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤·º£²ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
