¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡Ý£µkg¡ª¡ÖÌîºÚ¤È½ÁÊª¤òÀè¤Ë¡×¤Ç40Âå½÷À¤¬À®¸ù¤·¤¿¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û
¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡á¿©»öÀ©¸Â¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡È¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¡É¤ò¾¯¤·¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£40Âå¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤ÎG¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢Ëè¿©¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÀè¤Ë¿©¤Ù¡¢½ÁÊª¤òºÇ½é¤Ë°û¤à¡×¥ë¡¼¥ë¤ò£³¥ö·î·ÑÂ³¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÂÎ½Å¤Ï¡Ý£µkg¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨¤Ï¡Ý£³¡ó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
🌼³°¿©Â³¤¤Ç¤â¸ºÎÌÀ®¸ù¡ªÈ¾Ç¯¤Ç¡Ý£¹kg¤ò³ð¤¨¤¿¡Úºî¤êÃÖ¤¡ßPFC´ÉÍý¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û
¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ç·ìÅüÃÍ¤ò°ÂÄê
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¤´ÈÓ¤ä¥Ñ¥ó¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¹¤°¤Ë¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ´Ö¿©¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹G¤µ¤ó¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤òºÇ½é¤ËÀÝ¤ë¤ÈÅü¼Á¤ÎµÛ¼ý¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î²á¾êÊ¬Èç¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢»éËÃ¤¬ÃßÀÑ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÅüÇ¢ÉÂ³Ø²ñ¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡ÖÌîºÚ¤òÀè¤ËÀÝ¤ë¤È¿©¸å·ìÅüÃÍ¤¬20¡Á30¡óÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£G¤µ¤ó¤Ï¥µ¥é¥À¤ä¤Ò¤¸¤¼Ñ¡¢¤¤Î¤³ßÖ¤á¤òºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤ë½¬´·¤òÂ³¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼«Á³¤È¤´ÈÓ¤ÎÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢¿©¸å¤ÎÌ²µ¤¤â¸º¤Ã¤¿¡×¤È¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½ÁÊª¤òºÇ½é¤Ë°û¤à¡×¤ÇËþÊ¢´¶¤ò¥×¥é¥¹
¼¡¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö½ÁÊª¤òºÇ½é¤Ë°û¤à¡×½¬´·¡£¤ß¤½½Á¤ä¤ï¤«¤á¥¹¡¼¥×¤ò¿©Á°¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ß¤¬²¹¤Þ¤ê¡¢ËþÊ¢´¶¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ß¤½½Á¤òÀè¤Ë°û¤à¤È¡È¿©¤Ù¤¿´¶¡É¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤äÍÈ¤²Êª¤ò¿©¤Ù¤¹¤®¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈG¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½ÁÊª¤Ëº¬ºÚ¤äÆ¦Éå¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÆ±»þ¤ËÊäµë²ÄÇ½¡£Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ë±ÉÍÜ¤âÀ°¤¦¡ÈËüÇ½¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤µ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¿©ÊªÁ¡°Ý¤È½ÁÊª¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÀè¤Ë¡×¤¬¥Ù¥¹¥È
¡Ö·ë¶É¤É¤Á¤é¤òÀè¤Ë¤¹¤Ù¤¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åú¤¨¤Ï ¡Ö°ì½ï¤ËÀè¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡×¤Î¤¬ÍýÁÛ¡£½ÁÊª¤ËÌîºÚ¤ä³¤Áô¤òÆþ¤ì¤ì¤ÐÎ¾Êý¤Î¸ú²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¹©É×¤â¸ú²ÌÅª¡£
¡¦·ìÅüÃÍ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÍ¥Àè ¢ª ¿©ÊªÁ¡°Ý¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È
¡¦¿©¤Ù¤¹¤®ËÉ»ß¤òÍ¥Àè ¢ª ½ÁÊª¤òÀè¤Ë¿©¤Ù¤ë
G¤µ¤ó¤â³°¿©¤ä°û¤ß²ñ¤Ç¤Ï¾®È¤ÎÌîºÚ¤òÀè¤Ë¿©¤Ù¡¢¤ß¤½½Á¤ä¥¹¡¼¥×¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò¶ËÃ¼¤Ë¸º¤é¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½çÈÖ¤ò¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤È½ÁÊª¤ò¡ÈÀè¤Ë¡É¼è¤êÆþ¤ì¤ë½¬´·¤Ê¤é¡¢·ìÅüÃÍ¤âËþÊ¢´¶¤âÀ°¤¤¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ïº£Æü¤Î°ì¿©¤«¤é¡ÖÌîºÚ¡Ü½ÁÊª¡×¤òÀè¤Ë³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡ã´Æ½¤¡§¤«¤á¤ä¤Þ¤¢¤±¤ß¡Ê¿©À¸³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¡ä