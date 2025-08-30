½ÅÈ±¤ä´Ý¤¹¤®¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÏÏ·¤±¸«¤¨¤ËÄ¾·ë¡ªÂç¿Í¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¡ÚºÇ½Ü¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡Û¤Î¾ò·ï
¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ï¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È»×¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥¢¥«È´¤±¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¼Â¤Ï¤½¤Î¸¶°ø¡¢¥«¥Ã¥È¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡È¤ä¤ê¤¬¤Á¥ß¥¹¡É¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½Å¤¿¤¤È±¤ä´Ý¤¹¤®¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È ¤Ï¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÏ·¤±¸«¤¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍî¤È¤··ê¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¡ÚºÇ½Ü¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡Û¤Î¾ò·ï¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÁ°È±¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¡£¸ü¤áÁ°È±¤ÏNG¡ª
¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç´é¤Î°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤Î¤¬Á°È±¡£ÀÎÎ®¹Ô¤Ã¤¿¸ü¤á¡¦½Å¤á¤ÎÁ°È±¤Ï¡¢º£¤Ç¤ÏÌîÊë¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Åµ·¿Îã¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÌÜ¸µ¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸üÁ°È±¤Ï¡ÖÏ·¤±¸«¤¨¥ê¥¹¥¯Âç¡×¡£
ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¡ÈÎ®¤·Á°È±¡É¡£Èý¤¬¾¯¤·±£¤ì¤ëÄøÅÙ¤ÎÄ¹¤µ¤ËÀßÄê¤·¡¢¥µ¥¤¥É¤Ë¼«Á³¤ËÎ®¤¹¤ÈÈ´¤±´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢ÌÜ¸µ¤Î°õ¾Ý¤¬¤°¤Ã¤ÈºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç½Å·Ú¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î°ÌÃÖ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È°ìµ¤¤ËÀÎ¤Ã¤Ý¤¯¡ª
¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¹¤®¤ë¤Î¤âNG¡£´Ý¤¹¤®¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ´é¤¬Âç¤¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï·¤±¸«¤¨¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¤Ë¤Û¤É¤è¤¯¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò»Ä¤·¡¢¶ßÂ¤ò¥¿¥¤¥È¤Ë¤¹¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¡£½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾®´é¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÇ¦¤Ð¤»¤ë¤È¡¢Î©ÂÎ´¶¤ÈÆ°¤¤¬½Ð¤Æ°ìÁØº£¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´Ý¤ß¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¡ÈÄ¹¤áÁ°È±¡É¤Ç»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤µ¤ò²óÈò
´Ý¤ß¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°È±¤òÃ»¤¯¤·¤¹¤®¤ë¤È°ìµ¤¤Ë»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤µ¤äÀÎ´¶¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡ÖÌÜ¤Ë¤«¤«¤ëÄøÅÙ¤ÎÄ¹¤áÁ°È±¡×¡ß¡Ö·Ú¤ä¤«¤ÊÌÓÀè¡× ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£Á´ÂÎ¤ò¥é¥Õ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¡¢¼ó¸µ¤äÎØ³Ô¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤ë¤È¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤È¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½Å¤µ¤ò»Ä¤¹¤è¤ê¡Ö·Ú¤ä¤«¡ßÄ¹¤áÁ°È±¡×¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤É¤¤ÎÈþ¿Í¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÈë·í¤Ç¤¹¡£
NG¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÈò¤±¤ì¤Ð°ìµ¤¤Ë¥¢¥«È´¤±¤ë¡ª
¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ï¾¯¤·¤Î°ã¤¤¤Ç¡Öº£¤Ã¤Ý¤µ¡×¤È¡ÖÏ·¤±¸«¤¨¡×¤¬Âç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¡¦¸ü¤áÁ°È± ¢ª ·Ú¤ä¤«¤ÊÎ®¤·Á°È±¤Ë
¡¦´Ý¤¹¤®¥·¥ë¥¨¥Ã¥È ¢ª ¥È¥Ã¥×¤Õ¤ó¤ï¤ê¡õ¶ßÂ¥¿¥¤¥È¤Ë
¡¦Ã»¤¹¤®Á°È± ¢ª ÌÜ¤Ë¤«¤«¤ëÄ¹¤áÁ°È±¤ÇÂç¿Í´¶¤ò
