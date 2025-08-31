¸µAKB48 ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¡°¦Ì¼¤Îà¥¤¥ä¥¤¥ä´üá¤Ë´üÂÔÈ¾Ê¬¡Ö¤à¤·¤í¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡×
¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¡¢£Î£Ç£Ô£´£¸¤Ç½÷Í¥¤ÎËÌ¸¶Î¤±Ñ¡Ê£³£´¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£à¤¯¤ß¤Ã¤¡¼á¤³¤È½®»³µ×Èþ»Ò¡Ê£³£´¡Ë¤È°é»ù¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ¸¶¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î³Þ¸¶½¨¹¬¤È·ëº§¡££²£´Ç¯¤Ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤ï¤ê¤È¤«¤â½Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò·ë¹½³Ú¤·¤á¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¤Þ¤¿¡Ö¿²ÉÔÂ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬£±ÈÖ¥á¥ó¥¿¥ë¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ì¼¤Îà¥¤¥ä¥¤¥ä´üá¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¤â¤¦¹½¤¨¤Æ¤ë¡£º£¤¬°é¤Æ¤ä¤¹¤¹¤®¤ëÊ¬¡¢ËÜÅö¤ËÍè¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤à¤·¤í¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤ï¤¬¤Þ¤Þ¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë½®»³¤Î¡Ö¿Æ¤Ï¸þ¤¹ç¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¡£Î®¤¹¤È¤³¤í¤ÏÎ®¤·¤Ä¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¿¿·õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌ¼¤ÎÀ³Ê¤ò¡¢ËÌ¸¶¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Á´¤Æ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î½÷¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ê¤¤¡©¡¡£²¡¢£³ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¤µ¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¦¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤«Á´ÉôÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤ËÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡£º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤´¤¤¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢½®»³¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£