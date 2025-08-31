ËêÌîÃÒ¾Ï»á¡¡°úÂà»î¹ç¤Ç¥Ü¥íÌÙ¤±!?¡¡24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¾ÜºÙ¸ì¤ë¡ÖËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂà¿¦¶â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¼°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¼¡×¡ÊÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤¬30Æü¡¢¸á¸å6»þ30Ê¬¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½DFËêÌîÃÒ¾Ï»á¡Ê38¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢°úÂà»î¹ç¤Î¼ý±×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉÍÊÕ¡¦±©Ä»¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ007¡×¤È¤·¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ºÜ¤Ã¤¿·Ç¼¨ÈÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡ÖËêÌîÃÒ¾Ï¡¢´¶Æ°¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÎ¢¤Ç8000Ëü±ß¤Î¥Ü¥íÌÙ¤±¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËËêÌî»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¤³¤ì²¿?¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¤³¤Î¾ðÊó¤Ï¹Åç»þÂå¤ËÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿¹ÏÆÎÉÂÀ»á¤«¤é¤Ç¡ÖµîÇ¯¡¢ËêÌî¤Î°úÂà»î¹ç¤È¤·¤Æ°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¶Ú¤Î¥¦¥ï¥µ¤Ç¤ÏËêÌî¤Î¼ý±×¤¬8000Ëü±ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡È¤¢¤¡¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ÎÄê¤âÈÝÄê¤â¤·¤Ê¤¤´¶¤¸¡£¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÄÉµÚ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆËêÌî»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡Ä¤³¤³¤Ç?¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢°úÂà»î¹ç¤Ã¤ÆËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂà¿¦¶â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤ò¸Æ¤Ö¤«¤¬Âà¿¦¶â¤Î°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶â³Û¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤éÂç¤¤¤¤Î¤«¡¢ËÍ¤é¤«¤é¤¹¤ë¤È¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±À¹Âç¤Ë¤ä¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Ê¡ÅÄ½¼ÆÁ¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¤½¤ì¤°¤é¤¤²Ô¤¤¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÄ¾µå¤Ç¼ÁÌä¡£ËêÌî»á¤Ï¡Ö¼ã´³¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¸íº¹¤Ï¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£