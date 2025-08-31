フォレンダムvsアヤックス 試合記録
【オランダ・エールディビジ第4節】(クラス・スタディオン)
フォレンダム 1-1(前半1-0)アヤックス
<得点者>
[フ]H. Veerman(16分)
[ア]板倉滉(61分)
<警告>
[フ]アンソニー デスコット(83分)、Y. Leliendal(90分+6)
[ア]ラウール・モロ(23分)、ボウト・ベグホルスト(79分)、ルーカス・ローザ(86分)
観衆:6,864人
├アヤックス板倉滉が新天地ゴール! デビュー戦負傷から待望復帰、不運な失点関与も…好機連発から渾身の同点弾
└アヤックス板倉滉が2戦ぶり復帰! デビュー戦でまさかの負傷交代も…先発入りで9月の日本代表アメリカ遠征にも弾み
