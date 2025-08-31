アヤックス板倉滉が新天地ゴール! デビュー戦負傷から待望復帰、不運な失点関与も…好機連発から渾身の同点弾
[8.31 エールディビジ第4節 フォレンダム 1-1 アヤックス]
オランダ・エールディビジは31日に第4節を行った。日本代表DF板倉滉が所属するアヤックスは敵地でフォレンダムと対戦し、1-1のドロー。板倉は負傷から復帰して2試合ぶりの先発。前半16分には失点に絡んでしまうが、後半16分には移籍後初ゴールを決めた。
今季からアヤックスに加入した板倉は17日の第2節・ゴー・アヘッド・イーグルス戦(△2-2)でスタメン入りして新天地デビュー。しかし後半32分に負傷し、途中交代をしていた。次節の第3節・ヘラクレス戦(○2-0)はメンバー外。28日には日本代表の9月アメリカ遠征メンバー入りを果たすと、今節で2試合ぶりのスタメン復帰となった。
4バックの右CBでプレーした板倉は、前半16分に痛恨の失点関与。自陣内で収めたボールは、板倉に当たって再び相手のもとに転がると、FWヘンク・フェールマンにゴールを決められた。
1点を追いかけるアヤックスは、板倉が積極的に攻撃に絡む。前半31分には右CKからヘディングシュート。40分には自らドリブルで前線まで上がると、右足シュートは惜しくもゴール右外に外れていった。
0-1で前半を折り返したアヤックスは後半16分に同点に追いつく。ゴールを決めたのは板倉。右CKをニアサイドでFWボウト・ベグホルストが逸らすと、ファーサイドから詰めた板倉が右足ダイレクトで押し込んだ。
2試合目にして加入後初ゴールを決めた板倉は直後に途中交代。試合は1-1のまま引き分けた。
#板倉滉 アヤックス加入後初ゴール— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) August 30, 2025
CKから味方がフリックしたボールを
冷静に合わせて、チームを救う同点弾!!
エールディヴィジ 第4節#フォレンダム v #アヤックスhttps://t.co/ayEseCxIBL pic.twitter.com/noTEVXATQu