【プレミアリーグ第3節】(オールド トラフォード)

マンチェスター・U 3-2(前半1-0)バーンリー

<得点者>

[マ]オウンゴール(27分)、ブライアン・ムベウモ(57分)、ブルーノ・フェルナンデス(90分+7)

[バ]ライル・フォスター(55分)、ジェイドン・アンソニー(66分)

<警告>

[マ]ブルーノ・フェルナンデス(76分)

[バ]ルーム・チャウナ(89分)、ジェイドン・アンソニー(90分+4)、ライル・フォスター(90分+6)、J. Laurent(90分+7)、カイル・ウォーカー(90分+7)