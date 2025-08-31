マンチェスター・Uvsバーンリー 試合記録
【プレミアリーグ第3節】(オールド トラフォード)
マンチェスター・U 3-2(前半1-0)バーンリー
<得点者>
[マ]オウンゴール(27分)、ブライアン・ムベウモ(57分)、ブルーノ・フェルナンデス(90分+7)
[バ]ライル・フォスター(55分)、ジェイドン・アンソニー(66分)
<警告>
[マ]ブルーノ・フェルナンデス(76分)
[バ]ルーム・チャウナ(89分)、ジェイドン・アンソニー(90分+4)、ライル・フォスター(90分+6)、J. Laurent(90分+7)、カイル・ウォーカー(90分+7)
