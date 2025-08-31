オビエドvsソシエダ スタメン発表
[8.30 ラ・リーガ第3節](Estadio Municipal Carlos Tartiere)
※26:00開始
<出場メンバー>
[オビエド]
先発
GK 13 アーロン・エスカンデル
DF 3 ラヒム・アルハッサン
DF 4 ダビド・コスタス
DF 12 ダニ・カルボ
DF 22 ナチョ・ビダル
MF 5 アルベルト・レイナ
MF 7 イリアス・チャイラ
MF 14 オビ・エジャリア
MF 20 レアンデル・デンドンケル
MF 21 ルカ・イリッチ
FW 9 フェデリコ・ビニャス
控え
GK 1 ホラツィウ・モルドバン
DF 2 エリック・バイリー
DF 16 ダヴィ カルモ
DF 29 オマル・ファラー
DF 30 マルコ・エステバン
MF 6 クワシ・シボ
MF 8 サンティ・カソルラ
MF 11 サンティアゴ・コロンバット
MF 18 ヨシプ・ブレカロ
FW 10 ハイセム・ハッサン
FW 19 アレックス・フォレス
FW 23 サロモン・ロンドン
監督
ベリコ・パウノビッチ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 14 久保建英
MF 28 パブロ・マリン
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 41 Theo Folgado
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 22 ミケル・ゴティ
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
FW 17 セルヒオ・ゴメス
FW 19 ジョン・カリカブル
監督
セルヒオ・フランシスコ
※26:00開始
<出場メンバー>
[オビエド]
先発
GK 13 アーロン・エスカンデル
DF 3 ラヒム・アルハッサン
DF 4 ダビド・コスタス
DF 12 ダニ・カルボ
DF 22 ナチョ・ビダル
MF 5 アルベルト・レイナ
MF 7 イリアス・チャイラ
MF 14 オビ・エジャリア
MF 20 レアンデル・デンドンケル
FW 9 フェデリコ・ビニャス
控え
GK 1 ホラツィウ・モルドバン
DF 2 エリック・バイリー
DF 16 ダヴィ カルモ
DF 29 オマル・ファラー
DF 30 マルコ・エステバン
MF 6 クワシ・シボ
MF 8 サンティ・カソルラ
MF 11 サンティアゴ・コロンバット
MF 18 ヨシプ・ブレカロ
FW 10 ハイセム・ハッサン
FW 19 アレックス・フォレス
FW 23 サロモン・ロンドン
監督
ベリコ・パウノビッチ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 14 久保建英
MF 28 パブロ・マリン
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 41 Theo Folgado
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 22 ミケル・ゴティ
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
FW 17 セルヒオ・ゴメス
FW 19 ジョン・カリカブル
監督
セルヒオ・フランシスコ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります