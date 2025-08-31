[8.30 ラ・リーガ第3節](Estadio Municipal Carlos Tartiere)

※26:00開始

<出場メンバー>

[オビエド]

先発

GK 13 アーロン・エスカンデル

DF 3 ラヒム・アルハッサン

DF 4 ダビド・コスタス

DF 12 ダニ・カルボ

DF 22 ナチョ・ビダル

MF 5 アルベルト・レイナ

MF 7 イリアス・チャイラ

MF 14 オビ・エジャリア

MF 20 レアンデル・デンドンケル

MF 21 ルカ・イリッチ

FW 9 フェデリコ・ビニャス

控え

GK 1 ホラツィウ・モルドバン

DF 2 エリック・バイリー

DF 16 ダヴィ カルモ

DF 29 オマル・ファラー

DF 30 マルコ・エステバン

MF 6 クワシ・シボ

MF 8 サンティ・カソルラ

MF 11 サンティアゴ・コロンバット

MF 18 ヨシプ・ブレカロ

FW 10 ハイセム・ハッサン

FW 19 アレックス・フォレス

FW 23 サロモン・ロンドン

監督

ベリコ・パウノビッチ

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 14 久保建英

MF 28 パブロ・マリン

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

GK 41 Theo Folgado

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 31 ジョン・マルティン

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 22 ミケル・ゴティ

MF 23 ブライス・メンデス

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 11 ゴンサロ・ゲデス

FW 17 セルヒオ・ゴメス

FW 19 ジョン・カリカブル

監督

セルヒオ・フランシスコ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります