Ä®Ìî½¤ÅÍ¤¬²ÃÆþ¸å½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ËÇÔ¤ì¤Æ³«Ëë2ÀïÌ¤¾¡Íø
[8.30 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè2Àá ¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È 1-0 ¥Ü¥ë¥·¥¢MG]
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¤¬30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Ä®Ìî¤Ï²ÃÆþ¸å½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ÌµÆÀÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾30Ê¬¤Ë¸òÂå¡£¥Á¡¼¥à¤Ï³«Ëë2»î¹çÌ¤¾¡Íø(1Ê¬1ÇÔ)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä®Ìî¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¤¤¿¸å¤Î¸åÈ¾34Ê¬¡£º¸CK¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éMF¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥ì¡¼¥Ù¥ê¥ó¥¯¤¬¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢MF¥Á¥§¥Þ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï¡¢ÃæÃÇÌÀ¤±¤Î9·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè3Àá¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÈÂÐÀï¡£¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÏÆ±14Æü¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÈÀï¤¦¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¤¬30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Ä®Ìî¤Ï²ÃÆþ¸å½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ÌµÆÀÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾30Ê¬¤Ë¸òÂå¡£¥Á¡¼¥à¤Ï³«Ëë2»î¹çÌ¤¾¡Íø(1Ê¬1ÇÔ)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä®Ìî¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¤¤¿¸å¤Î¸åÈ¾34Ê¬¡£º¸CK¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éMF¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥ì¡¼¥Ù¥ê¥ó¥¯¤¬¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢MF¥Á¥§¥Þ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¤¹¤Ç¤ËÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 30, 2025
Ä®Ìî½¤ÅÍ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼
¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè2Àá
¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡ß¥Ü¥ë¥·¥¢MG
#DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ #¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN
75Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 30, 2025
Ä®Ìî½¤ÅÍ¤Î°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤Ï¤ªÍÂ¤±¤Ë
Âå¤ï¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¥¹¥È¥í¥×
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè2Àá
¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡ß¥Ü¥ë¥·¥¢MG
#DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ #¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN