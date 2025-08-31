パルマvsアタランタ スタメン発表
[8.30 セリエA第2節](エンニオ・タルディーニ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 11 ポントゥス・アルムクビスト
MF 14 エマヌエーレ・バレーリ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 18 マティアス・ルービク
MF 22 O. Sørensen
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
控え
GK 40 エドアルド・コルビ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 3 ニアカテ・エンディアエ
DF 4 ボトンド・バログ
DF 27 S. Britschgi
DF 37 M. Troilo
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 24 C. Ordoñez
MF 65 エリア・プリッコ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 19 T. Begić
FW 21 ガエタノ・オリスタニオ
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 32 パトリック・クトローネ
監督
Carlos Cuesta García
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 42 ジョルジョ スカルヴィーニ
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
MF 70 ダニエル・マルディーニ
FW 9 ジャンルカ・スカマッカ
控え
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
DF 3 オディロン・コスヌ
DF 47 L. Bernasconi
DF 69 オネスト・アーノル
DF 94 ジョバンニ・ボンファティ
MF 6 イブラヒマ・スレマナ
MF 10 ラザール・サマルジッチ
MF 44 マルコ・ブレシャニーニ
MF 77 ダビデ・ザッパコスタ
FW 7 カマルディーン・スレマナ
FW 90 ニコラ・クルストビッチ
監督
イバン・ユリッチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります