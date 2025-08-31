[8.30 セリエA第2節](エンニオ・タルディーニ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[パルマ]

先発

GK 31 鈴木彩艶

DF 5 ラウタロ・バレンティ

DF 15 エンリコ・デルプラート

DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ

MF 10 アドリアン・ベルナベ

MF 11 ポントゥス・アルムクビスト

MF 14 エマヌエーレ・バレーリ

MF 16 マンデラ・ケイタ

MF 18 マティアス・ルービク

MF 22 O. Sørensen

FW 9 マテオ・ペレグリーノ

控え

GK 40 エドアルド・コルビ

GK 66 フィリッポ・リナルディ

DF 3 ニアカテ・エンディアエ

DF 4 ボトンド・バログ

DF 27 S. Britschgi

DF 37 M. Troilo

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 24 C. Ordoñez

MF 65 エリア・プリッコ

FW 7 アドリアン・ベネディチャク

FW 19 T. Begić

FW 21 ガエタノ・オリスタニオ

FW 30 ミラン・ジュリッチ

FW 32 パトリック・クトローネ

監督

Carlos Cuesta García

[アタランタ]

先発

GK 29 マルコ・カルネセッキ

DF 4 イサク・ヒエン

DF 19 ベラト・ジムシティ

DF 42 ジョルジョ スカルヴィーニ

MF 8 マリオ・パシャリッチ

MF 15 マルテン・デ・ローン

MF 16 ラウル・ベッラノーバ

MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ

MF 59 ニコラ・ザレフスキ

MF 70 ダニエル・マルディーニ

FW 9 ジャンルカ・スカマッカ

控え

GK 31 フランチェスコ・ロッシ

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

DF 3 オディロン・コスヌ

DF 47 L. Bernasconi

DF 69 オネスト・アーノル

DF 94 ジョバンニ・ボンファティ

MF 6 イブラヒマ・スレマナ

MF 10 ラザール・サマルジッチ

MF 44 マルコ・ブレシャニーニ

MF 77 ダビデ・ザッパコスタ

FW 7 カマルディーン・スレマナ

FW 90 ニコラ・クルストビッチ

監督

イバン・ユリッチ

