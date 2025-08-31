[8.30 ブンデスリーガ第2節](WWKアレーナ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[アウクスブルク]

先発

GK 1 フィン・ダーメン

DF 5 クリスティアン・マツィマ

DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ

DF 31 ケベン・シュロッターベック

MF 4 アンノア・マッセンゴ

MF 13 ディミトリス・ヤヌリス

MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ

MF 19 R. Fellhauer

MF 26 エリアス・サード

MF 27 マリウス・ボルフ

FW 36 M. Kömür

控え

GK 22 N. Labrović

DF 3 マッズ・ペデルセン

DF 16 セドリック・ツェジガー

DF 40 ノアカイ・バンクス

MF 8 エルビス・レジュベツァイ

MF 10 アルネ・マイアー

MF 30 アントン・カデ

FW 21 フィリップ・ティーツ

FW 28 A. Dardari

監督

ヴァーグナーサンドロ

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 27 コンラッド・ライマー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 35 J. Bärtl

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 23 サシャ・ブイ

MF 42 レナート・カール

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 36 ウィズダム・マイク

FW 41 ジョナ・クシ・アサレ

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります