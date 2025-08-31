アウクスブルクvsバイエルン スタメン発表
[8.30 ブンデスリーガ第2節](WWKアレーナ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[アウクスブルク]
先発
GK 1 フィン・ダーメン
DF 5 クリスティアン・マツィマ
DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ
DF 31 ケベン・シュロッターベック
MF 4 アンノア・マッセンゴ
MF 13 ディミトリス・ヤヌリス
MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 19 R. Fellhauer
MF 26 エリアス・サード
MF 27 マリウス・ボルフ
FW 36 M. Kömür
控え
GK 22 N. Labrović
DF 3 マッズ・ペデルセン
DF 16 セドリック・ツェジガー
DF 40 ノアカイ・バンクス
MF 8 エルビス・レジュベツァイ
MF 10 アルネ・マイアー
MF 30 アントン・カデ
FW 21 フィリップ・ティーツ
FW 28 A. Dardari
監督
ヴァーグナーサンドロ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 35 J. Bärtl
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 36 ウィズダム・マイク
FW 41 ジョナ・クシ・アサレ
監督
ビンセント・コンパニ
※25:30開始
<出場メンバー>
[アウクスブルク]
先発
GK 1 フィン・ダーメン
DF 5 クリスティアン・マツィマ
DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ
DF 31 ケベン・シュロッターベック
MF 4 アンノア・マッセンゴ
MF 13 ディミトリス・ヤヌリス
MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 19 R. Fellhauer
MF 26 エリアス・サード
FW 36 M. Kömür
控え
GK 22 N. Labrović
DF 3 マッズ・ペデルセン
DF 16 セドリック・ツェジガー
DF 40 ノアカイ・バンクス
MF 8 エルビス・レジュベツァイ
MF 10 アルネ・マイアー
MF 30 アントン・カデ
FW 21 フィリップ・ティーツ
FW 28 A. Dardari
監督
ヴァーグナーサンドロ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 35 J. Bärtl
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 36 ウィズダム・マイク
FW 41 ジョナ・クシ・アサレ
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります