日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）が30日、午後6時30分から生放送された。6年ぶりに生放送となった「しゃべくり007」にお笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏（49）が出演し、今月の給料を告白した。

「浜辺・羽鳥が聞きたいあなたのことを教えて007」として、出演者たちのニュースが載った掲示板が登場した。そこに「ダイアン津田レギュラー6本『俺もう小銭いらんねん』」という項目があった。

お笑いコンビ「ガクテンソク」よじょうからの情報で、津田と飲みに行くと「俺、もう小銭いらんねん。紙だけあればええわ」と言っていることが暴露された。これに津田は「ボケやん。冗談ですやん」と反論した。

すると、レギュラー6本に対して「収入的にも…」と声があがった。津田は「全然です。そんなことないです」と否定したが、有田哲平が「どんくらい?」と尋ねた。津田は「なんでそんなこと言うの…」と戸惑ったが、断れない雰囲気に「今月…言うぞ…言うぞ」と葛藤しながら「800万円!」と答えた。

この金額にスタジオからは「えぇー!?」と驚きの声に包まれた。すぐに津田は「うそうそ。うそ〜」と訂正したが、上田晋也は「ガチだな。マジか」と驚きを隠せなかった。有田が「CMとかそういうの?」と聞くと、津田は「うん!CM」と即答して笑わせた。