¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÆ£ÅÄ¡¡ÀäÌ¯¥¹¥ë¡¼¤Ç½é¥¢¥·¥¹¥È!¡¡9·îÆüËÜÂåÉ½Àï¤ØÃÆ¤ß¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÀ¨¤¤¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¡þ¥É¥¤¥Ä1Éô¡¡¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê2¡¼0¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡Ë
¡¡¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÎMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê23¡Ë¤¬¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SVÀï¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤ËÆþ¤ê¡¢1¡½0¤Î¸åÈ¾15Ê¬¤Ë¼«¿Ø¤«¤éÁ°Àþ¤ËÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç³«Ëë2ÀïÌÜ¤Î½é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÀ¨¤¤¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤Î®¤ì¤Çº£¸å¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤òÀï¤¨¤ë¡×
¡¡¸ß¤¤¤Ë¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¡¢1Éô¤Ç¤Ï15µ¨¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¡£Ëþ°÷¤Î5Ëü7000¿Í¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¤¿Å¨ÃÏ¤ÇÎÏ¤ò¼¨¤·¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤¿¡£À¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡9·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë°ì·â¡£¼éÅÄ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ÈÅÄÃæ¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬¾·½¸¤ò³°¤ì¡¢ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£