Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³»öÀ¯¸¢¥È¥Ã¥×¤È²ñÃÌ¡¡ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ³ÈÂçÁÀ¤¦
Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î·³»öÀ¯¸¢¥È¥Ã¥×¤È²ñÃÌ¤·¡¢·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¤¤Î¤¦¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³»öÀ¯¸¢¤Î¥È¥Ã¥×¡¢¥ß¥ó¡¦¥¢¥¦¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥óÁí»ÊÎá´±¤¬Å·ÄÅ¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ç½¬¼çÀÊ¤Ï¡Ö¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤¬¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤µ¤»¡¢°ÂÄê¤ÈÈ¯Å¸¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢12·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁíÁªµó¤ä3·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂçÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉü¶½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑ¤äËÇ°×¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥ß¥ó¡¦¥¢¥¦¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥óÁí»ÊÎá´±¤Ï¡ÖËÇ°×¤äÅê»ñ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤¬²ñÃÌ¤¹¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯¤Î5·î°ÊÍè¡¢2²óÌÜ¤Ç¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î·³»öÀ¯¸¢¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÀÜ¶á¤Ö¤ê¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥Õ¥ó¡¦¥Þ¥Í¥Ã¥È¼óÁê¤È¤â²ñÃÌ¤·¡¢ËÇ°×¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦Å·ÄÅ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤ÉÅìÆî¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñºÝ²ñµÄ¤Î¾ì¤òÄÌ¤¸ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
