30ÆüÌë¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤ÎÈË²Ú³¹¤ÇÌ±²È¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¸µ¤Î¸µ°û¿©Å¹¤ò´Þ¤á3Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Æü¸á¸å9»þÁ°¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÌîÌÓÄ®¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö·úÊª¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¤Õ¤°ÎÁÍýÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿2³¬·ú¤Æ¤ÎÌ±²È¤Ç¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É35Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í¤Ë²Ð¤Ï¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¼þÊÕ¤Î¶õ¤²È¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É3Åï¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á²Ð¸µ¤Î¸µ°û¿©Å¹¤ò´Þ¤á¤¿3Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¥±¥¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾ì¤Ï¡¢JRºùÌÚÄ®±Ø¤«¤éÄ¾Àþµ÷Î¥¤Ç200¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ëÈË²Ú³¹¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¹¡£