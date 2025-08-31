ÀîÄà¤êÃæ¤ËÅ¾Íî¤« 49ºÐ¤ÎÃËÀ»àË´¡¡¡Ö¿Í¤¬Éâ¤¤¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÌÊó¡¡ÀÅ²¬¡¦°ËÆ¦»Ô
ÀÅ²¬¡¦°ËÆ¦»Ô¤Ç¡¢ÀîÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿49ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8·î30Æü¸áÁ°11»þ40Ê¬¤¹¤®¡¢ÀÅ²¬¡¦°ËÆ¦»Ô¤òÎ®¤ì¤ë¼íÌîÀî¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤«¤é¡ÖÀî¤Ë¿Í¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¦Çßß·Î´Ê¸¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤Ç¡¢Àî¤Ù¤ê¤Ç1¿Í¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢³ê¤Ã¤ÆÅ¾¤ÓÀî¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤³¤í¤òÊÌ¤ÎÄà¤ê¿Í¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¡¢»àË´¤·¤¿¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£