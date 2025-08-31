ÀÖ¤Á¤ã¤óÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿¤« 18ºÐÊì¿Æ¤È¸òºÝÁê¼ê¤Î19ºÐÃË¤Î2¿Í¤òÂáÊá¡¡Âçºå
ÂçºåÉÜÆâ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç½Ð»º¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÂÞ¤ËÆþ¤ìÃâÂ©¤µ¤»¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢18ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤é2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Ë½»¤à18ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤Î½÷¤È¸òºÝÁê¼ê¤Î19ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ï8·î28ÆüÌë¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î°ì¼¼¤ÇÀ¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¥´¥ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢ÂÞ¤Î¸ý¤ò·ë¤Ö¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î¿ÆÂ²¤¬¾ÃËÉ¤ØÄÌÊó¤·È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Êì¿Æ¤Ï¡ÖÎ¾¿Æ¤ËÇ¥¿±¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤º¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤ë°ìÊý¡¢ÃË¤Ï¡Ö¥´¥ßÂÞ¤Î¸ý¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢30ÉÃ¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¢¤±¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£