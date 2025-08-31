オードリー、西武園ゆうえんちプールで『ANN』 春日がケシガに「フルでやってんだから！」
お笑いコンビ・オードリーがパーソナリティーを務める、ニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜 深1：00）では、30日深夜の放送で西武園ゆうえんちのプールから生放送を届けた。
【写真】オードリー、西武園ゆうえんちのプールで『ANN』 春日はケシガに
虫の音が聞こえる中での放送となったが、若林正恭は通常通りのトーク。春日俊彰がたまらず「こっちはフルでやってんだからさ！15分前からスタンバイしてさ、何をじゃないよ。きょうは、ケシガでしょうが！」と訴えていた。
春日は、7月に『西武園ゆうえんちプール開き記念イベント』にて「西武園ゆうえんちプールの化身」に任命。同イベントに、ゆっくりとした歩みで登場した春日は「プールの化身・春日、ケシガ、降臨！」と一言。周りの反応は気にせず「決まりました！とにかく決まりました。反応云々よりもとにかく決まりました」とご満悦の様子で、司会にも「きょうはケシガと称してください」と語っていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
