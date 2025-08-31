【THE DROS】人気スイーツを一度に楽しめる新アソートボックス登場

東京・港区発のプレミアムギフトスイーツ専門店【THE DROS（ザ・ドロス）】から、人気の焼き菓子を詰め合わせた「アソートボックス」が2025年9月1日(月)より新発売されます。サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕と、フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕を一度に味わえる贅沢なラインナップ。大切な方へのギフトや、自分へのご褒美スイーツとしてもおすすめの新商品です。

人気2種を詰め合わせた贅沢なボックス

「アソートボックス」は、【THE DROS】の代表的な焼き菓子をひとつのセットで楽しめる贅沢な内容です。

サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕は、宮古島の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコをサンド。甘みと塩味の繊細なバランスが魅力です。

さらに、フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕は、チーズのコクに爽やかな酸味が重なり、食感のアクセントとしてレモンミンチが加わった大人の味わいに仕上がっています。

商品概要とラインナップ

今回登場する「アソートボックス」は、17個入りで3,240円（税込）。内容はサンドクッキー×12枚、フィナンシェ×5個という食べ応えのあるセットです。

サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕

そのほかにも、サンドクッキー単品は9個入り1,296円（税込）、18個入り2,592円（税込）で展開。

フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕

クッキー〔ゴルゴンゾーラ＆アーモンド〕

フィナンシェは5個入り1,296円（税込）、クッキー〔ゴルゴンゾーラ＆アーモンド〕は10個入り1,458円（税込）と、用途やシーンに合わせて選べるのも魅力。

ケークドロス

さらに、チーズと木の実を贅沢に使用した「ケークドロス」も2,000円（税込）で販売されています。

贈り物や自分時間を彩る新定番に

THE DROSの「アソートボックス」は、人気の焼き菓子を一度に楽しめる特別感あふれる詰め合わせです。価格は3,240円（税込）とギフトにも選びやすく、個包装なのでシェアにもぴったり。

ほかのラインナップと組み合わせれば、シーンに合わせた贈り物が叶います。チーズと木の実の個性が織りなす奥深い味わいは、日常に小さなときめきをプラスしてくれるはず！

ご褒美や、大切な人への贈り物にぜひチェックしてみて♡