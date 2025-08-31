¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯8·î31Æü(Æü)¡ÖµíÆù¤È½Õ±«¤ÎßÖ¤á¼Ñ¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖµíÆù¤È½Õ±«¤ÎßÖ¤á¼Ñ¡× ¡Ö¤Á¤®¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Ë¥é±ö¥À¥ì¡× ¡Ö¥«¥Ë¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÍñ¤È¤¸¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
8·î¤ÎºÇ½ªÆü¤Ï¡¢Èè¤ì¤òÌþ¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ä¤±¤ëµíÆù¤ä¥Ë¥é¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò»È¤Ã¤¿Ãæ²Ú¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼çºÚ¡ÛµíÆù¤È½Õ±«¤ÎßÖ¤á¼Ñ
ÎÐÆ¦½Õ±«¤Ï»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤Î¤Ó¤Ê¤¤¤Ç¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£´Å¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ÇµíÆù¤È¤âÁêÀÈ´·²¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§25Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§429Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
ÎÐÆ¦½Õ±« 60g
¥·¥¤¥¿¥± (´³¤·)2¸Ä
¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤ 1³ô ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥« 1/2¸Ä
¥´¥ÞÌý Âç¤µ¤¸1
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ Âç¤µ¤¸1
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸2
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸2
¼ò Âç¤µ¤¸1
¤â¤É¤·½Á (¥·¥¤¥¿¥±)200ml
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1
Çò¥Í¥® (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)5cmÊ¬
¥·¥¤¥¿¥±(´³¤·)¤Ï¿å¤Ë¤Ä¤±¡¢½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¼´¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤â¤É¤·½Á¤Ï»È¤¦¤Î¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¥·¥¤¥¿¥±¤òÌá¤¹»þ´Ö¤ÏÄ´Íý»þ´Ö¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Á°Æü¤«¤éÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÌá¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÎÐÆ¦½Õ±«¤ÏÇ®Åò¤Ç3¡Á4Ê¬¤æ¤Ç¤Æ¤â¤É¤·¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤Ïº¬¸µ¤«¤é4cm¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤ÇÀÚ¤ê¡¢º¬¸µ¤ò1Ëç¤º¤ÄÎö¤¯¡£ÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¼ï¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢ºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
2. (1)¤Ë¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤ÈÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¤ò²Ã¤¨¡¢Ìý¤¬²ó¤ë¤è¤¦¤ËßÖ¤á¤¿¤é¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÈÎÐÆ¦½Õ±«¤ò²Ã¤¨¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¼Ñ¤¿¤Á¤µ¤»¤ë¡£5Ê¬ÄøÅÙ¼Ñ¹þ¤ß¡¢½Õ±«¤ËÌ£¤ò´Þ¤Þ¤»¤ë¡£
3. »Å¾å¤²¤Ë¥´¥ÞÌý¤ò²Ã¤¨¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Çò¥Í¥®¤ò»¶¤é¤¹¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¤Á¤®¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Ë¥é±ö¥À¥ì
¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ìÉÊ¡¢¤Î¤ª½õ¤±¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§74Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¡ã¥Ë¥é±ö¥À¥ì¡ä
¥Ë¥é 1/5~1/4Â«
¥´¥ÞÌý Âç¤µ¤¸1
±ö ¾®¤µ¤¸1/2
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1/2
¹õ¿Ý Âç¤µ¤¸1
¡ÚÉûºÚ¡Û¥«¥Ë¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÍñ¤È¤¸
¥«¥Ë¤Î»Ý¤ß¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤·¤ß¤ë¡¢Í¥¤·¤¤¤ªÌ£¤ÎÃæ²ÚÉ÷Íñ¤È¤¸¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§89Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ (Ãæ)1/2³ô Íñ 1¸Ä
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¼ò Âç¤µ¤¸1
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1
¿å 100ml
¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä
ÊÒ·ªÊ´ ¾®¤µ¤¸1
¿å Âç¤µ¤¸1
¥¯¥³¤Î¼Â ¾¯¡¹
Î®¿å¤ÇÎä¤ä¤¹¤è¤ê¿å¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿å¤ÇÎä¤ä¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¿åµ¤¤ò¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Íñ¤Ï³ä¤ê¤Û¤°¤¹¡£¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¥¯¥³¤Î¼Â¤Ï¿å¤Ç¤â¤É¤·¡¢¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
2. (1)¤¬¤Ò¤È¼Ñ¤¿¤Á¤·¤¿¤é¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢²¹¤á¤ë¡£Ì£¤ò¤ß¤Æ¡¢Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬ÎÌ³°¤Î±ö¾¯¡¹¤ÇÄ´¤¨¤ë¡£
¥«¥Ë´Ì¤Î±öÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3. (2)¤Ë¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä¤ò²Ã¤¨¡¢¥È¥í¥ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£ÍÏ¤Íñ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤Æ·Ú¤¯º®¤¼¡¢´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¥¯¥³¤Î¼Â¤ò»¶¤é¤¹¡£
