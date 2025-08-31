なぜ義母は「嫁いびり」を続けたのか？息子を取られる恐怖に怯える毒義母が、嫁を追い出すために仕掛けた“恐ろしすぎる計画”
【漫画】本編を読む→毒義母の異常な執着、その理由とは？
これでもかと嫁をいびる毒義母に、ドケチで超自己中な夫。そのリアルすぎるストーリーが話題の漫画『義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜』。
毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「こんなお姑さんいるなんてビックリ」「先が気になって読み進めてしまった」などさまざまな感想が投稿されている。今回は、原作者のかづさん(@kadu0614)と漫画担当の赤星たみこさんにインタビューを行った(前編)。
2人の息子が独立し、現在は夫と猫と穏やかな生活を送る主婦・かづさん。しかし、この幸せな生活を手に入れるまでには、壮絶な日々があったという。
看護学生だったかづさんは、病院実習中に出会った秋彦と結婚を決意。新婚生活をスタートさせたものの、義母からの執拗な電話攻撃が始まった。
結婚後、縁を切ったはずの義母から「言いなりになりなさい」と言われたときのことについて、かづさんは「とにかく義母は嫁を追い出すことに全力でした。嫁が自ら出て行けば慰謝料を払わずに済むと思っていたようで、嫁さえ出て行ってくれれば理想の後妻を迎えればいいと思っていたようです」と語る。
義母が夫の親戚に結婚を秘していたのもその理由の1つだ。「そのうちに出て行く嫁のことを言う必要はないと思っていたようです。だから尚更、1日も早く出て行かせるために、嫁いびりに拍車がかかっていたのだと思います。嫁が出て行きさえすれば、あとはどうとでも理由付けができますから」と、義母の異常な執着を解説した。
晩年、義母が認知症になった際、かづさんの悪口を親戚中に言いふらしていたことが判明。「皆さん『全然聞いていたのと違う！』と言ってくれた。親戚中で有名な鬼ババだったようです」と明かす。それでも義母は、自分は周囲に羨ましがられている存在だと思っていたようだ。
