¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¼óÇ¾²ñµÄ¤¤ç¤¦³«Ëë Ãæ¹ñ¡¦Å·ÄÅ¤Ç¡¡¥¤¥ó¥É¡¦¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Ê¤É³Æ¹ñÍ×¿Í¤¬Â³¡¹ÅþÃå
¤¤ç¤¦¤«¤éÃæ¹ñ¤Ç¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤é³Æ¹ñ¤ÎÍ×¿Í¤¬¡¢Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î²ñ¾ì¤Ç2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼óÇ¾²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡×
¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤Ï2001Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤¬¼çÆ³¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¹ñºÝµ¡´Ø¤Ç¡¢¼óÇ¾²ñµÄ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÅ·ÄÅ¤Ç¤¤ç¤¦¤«¤é2Æü´Ö³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ä¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤é20¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¼óÇ¾¤È¡¢¹ñÏ¢¤Ê¤É10¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤ÎÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¶¦Æ±Àë¸À¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Á¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñÃÌ¤Ç¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤Î¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤È¤·¤Æ¾ï¤ËÎò»Ë¤ÎÀµ¤·¤¤Â¦¤ËÎ©¤Á¡¢¿¿¤ÎÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÀï¾¡¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤ò¶¯Ä´¡£¹ñÏ¢¤ä¹ñºÝ¶¨Ä´¼çµÁ¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¹ñÏ¢¤¬Ãæ³ËÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ò»Ù»ý¤·¡¢¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈ¯Å¸¤ËÀÕÇ¤¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹ñºÝÃá½ø¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤ò¼é¤ë´ðÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÌò³ä¤Ë´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¬¼çÀÊ¤Ï¤¤Î¤¦¤ËÂ³¤¤¤ç¤¦¤â³Æ¹ñ¤ÈÆó¹ñ´Ö²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤ÎÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤ë¥¤¥ó¥É¤ä³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤ê²¤ÊÆ¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
°ËÅì»Ô,
ºë¶Ì,
ºßÂð°åÎÅ,
¿À»ö,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÆÁÅç,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
½»Âð